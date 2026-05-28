В ООН призвали расследовать удары ВСУ в Старобельске

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил о необходимости оперативного расследования после ударов ВСУ в Старобельске.

"Я призываю российские и украинские власти провести оперативные, независимые и эффективные расследования и привлечь виновных к ответственности", - цитирует его РИА Новости. "Они должны сделать все возможное, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов", - добавил Тюрк.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что реакция западных стран на трагедию в Старобельске продемонстрировала их моральный крах. Он также заявил, что Россия приложит все усилия для установления обстоятельств теракта киевского режима в Старобельске и привлечения к ответственности всех причастных к этому преступлению.