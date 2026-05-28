В Югре в реке Конда утонула девочка-подросток

В Кондинском районе 13-летняя девочка утонула в реке Конда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

27 мая четверо детей без сопровождения взрослых пошли на речку купаться. Девочка прыгнула в воду, однако течением ее потянуло на глубину, в результате чего девочка утонула.

Находившиеся рядом очевидцы попытались помочь ребенку, но спасти ее не удалось.

По данным регионального управления СКР, все произошло в поселке Междуреченский. Ведутся поиски тела ребенка - в настоящее время спасатели и добровольцы продолжают поисковые работы.

Урайский межрайонный следственный отдел организовал процессуальную проверку. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, по итогам проверки будет принято процессуальное решение. Обстоятельства произошедшего контролирует также прокуратура.

