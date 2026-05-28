Екатеринбургский школьник проехал на сцепке вагонов электропоезда 26 км

Девятиклассник из Екатеринбурга ради острых ощущений проехал на сцепке между вагонами электропоезда 26 км. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе в транспортной полиции Екатеринбурга.

Инцидент произошел 27 мая. Правоохранителям о произошедшем около 18.30 сообщили на железнодорожном остановочном пункте Электродепо. Охранник, сопровождавший электропоезд "Ревда – Екатеринбург", задержал подростка-зацепера.

Инспекторам ПДН 15-летний парень рассказал, что учится в одной из школ Железнодорожного района Екатеринбурга. По его словам, ранее он зацеперством не занимался, но захотел испытать экстремальные ощущения. Для этого он доехал до станции Решеты, где уже и запрыгнул на автосцепку остановившегося электропоезда, следующего обратно в Екатеринбург.

В отношении матери несовершеннолетнего правоохранители составили административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ.

Информация о произошедшем также была направлена в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних, в подразделение органов внутренних дел по месту жительства подростка, а также в образовательное учреждение, где обучается юный нарушитель.