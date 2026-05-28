"Базовая математика несовместима с информатикой". Учитель информатики недоумевает насчет нового учебника

Власти собираются написать новый учебник по информатике для старших классов, который должен быть внедрен в школы в 2027 году. Однако его содержание, судя по высказыванию авторов, вызывает большие вопросы. Об этом пишет учитель информатики из Санкт-Петербурга Михаил Богданов.

Он обратил внимание на интервью руководителя авторского коллектива академика РАН Арутюна Аветисяна, который сказал, что это должен быть учебник об основах информационных технологий как таковых, а не об их бытовом применении. Новый учебник должен быть синхронизирован и с базовым курсом математики, и с углубленной версией информатики, которая сегодня никак не связана с базовой.

В этом Богданов видит прямое противоречие. Он подчеркивает, что программа по математике на базовом уровне настолько примитивна, что она просто не позволит освоить информатику. Ведь ЕГЭ по базовой математике сдают те, кому она вообще не нужна. Как можно рассчитывать на то, что на ее основе можно хорошо дать информатику?

"Если изучать информатику на этом уровне, тогда вряд ли возможно говорить в курсе даже о формальной логике и булиевой алгебре, которая лежит в основе тех самых "целостных представлений о мире информационных технологий", не скатываясь к "применению технологий", от которых авторы хотят уйти", - пишет педагог.

Он опасается, что результат такой попытки будет плохой.