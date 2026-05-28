В платной подписке Instagram** стала доступна опция анонимного просмотра историй

Американская корпорация Meta* объявила о запуске платных подписок в соцсетях Instagram**, Facebook** и мессенджере WhatsApp**, а также о начале тестирования специальных подписок для бизнес-аккаунтов и пользователей Meta AI**.

Подписка на Instagram Plus** и Facebook Plus** будет стоить $3,99 в месяц. Пользователи получат доступ к новым функциям, сообщила руководитель отдела продуктов Meta*Наоми Глейт, отметив, что в будущем будут добавлены "еще более интересные функции".

Так, пользователи платной подписки Instagram** получат возможность видеть общее количество просмотров историй, возможность создавать неограниченное количество списков аудитории для историй, помимо опции "Близкие друзья". Пользователи также смогут выделять историю раз в неделю для увеличения количества просмотров, продлевать историю более чем на 24 часа, просматривать историю, не отображаясь в списке зрителей, искать в списке зрителей своих историй определенных пользователей и многое другое. Пользователи также смогут публиковать контент прямо в свой профиль и выделять истории, не отображаясь в лентах своих подписчиков.

*принадлежит Meta – американской технологической корпорации, признанной российским судом экстремистской организацией и запрещенной в РФ