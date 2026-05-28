28 Мая 2026
Образование Республика Тыва
Фото: rtyva.ru

Владислав Ховалыг побывал с рабочим визитом в новом Детском культурно-просветительском центре в Кызыле

Рабочий визит Главы Тувы в Детский культурно-просветительский центр в Кызыле был приурочен к Общероссийскому дню библиотек - профессиональному празднику библиотекарей. В центре прошла также встреча Владислава Ховалыга с постоянными читателями Тувинской республиканской детской библиотеки им. К.И. Чуковского, семьями Ховалыг и Сенги-Доржу.

Директор республиканской детской библиотеки Сылдысмаа Лопсан лично провела для первых посетителей нового центра экскурсию по учреждению. Детский центр создан в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». Он разместился на первом этаже жилого дома по ул. Московская 110, где с 2003 года работает филиал республиканской детской библиотеки, который функционирует с 2003 года. Филиал был открыт в Международный день защиты детей, создавали его по наказам жителей. А в 2008 году, в Год семьи в России, филиал получил статус Центра детского и семейного чтения. Уже в 2026 году при федеральной поддержке на его базе создан Детский культурно-просветительский центр.

(2026)|Фото: rtyva.ru

За счет федеральной субсидии в помещении осуществлен капитальный ремонт, созданы комфортные условия для читателей и их семей, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Теперь культурное пространство стало современным, безопасным и привлекательным. Книжный фонд пополнился более чем 500 новыми книгами издательств «Эксмо», «АСТ» и «Мирома».

Специалисты, которые трудятся в учреждении, прошли обучение по дистанционной программе повышения квалификации в Российской государственной детской библиотеке Москвы, освоили современные методики работы с юными читателями, изучили способы продвижения чтения, получили навыки практической работы с цифровыми инструментами в библиотечной сфере.

(2026)|Фото: rtyva.ru

Официальное открытие этого модернизированного детского центра планируется провести 1 июня 2026 года - в День защиты детей.

После экскурсии по новому культурному пространству Владислав Ховалыг неформально встретился с семьями-книголюбами. Глава Тувы рассказал о планах по развитию социальной инфраструктуры региона, в том числе по строительству и ремонту новых школ и детских садов, учреждений дополнительного образованию. Он подчеркнул, что процесс обновления проходит при активном участии республики в национальных проектах страны. Благодаря поддержке по линии нацпроектов объекты социальной инфраструктуры возводят или модернизируют в каждом муниципалитете Тувы. В республике уже построено 19 модельных библиотек, приоритетное направление деятельности которых – работа с семьями.

(2026)|Фото: rtyva.ru

Как раз с дружной семьей Сенги-Доржу глава Тувы неформально пообщался в процессе чаепития в ходе рабочего визита в центр. Чаяан Игорьевич и Чечек Игоревна воспитывают в детях любовь к чтению с ранних лет. Их сыновья – Чамыян и Саян регулярно посещают Центр детского и семейного чтения. Родители знакомят их с произведениями отечественных и зарубежных авторов, а также с тувинской литературой. Старший сын Чамыян, ученик школы №17 г. Кызыла, является читателем библиотеки с 2024 года. Библиотекари отзываются о нем, как об ответственном, аккуратном, вдумчивом и активном читателе. За успехи в чтении сотрудники библиотеки удостоили мальчика звания «Лучший читатель 2025 года». Младшего брата Чамыяна Саяна записали в библиотеку в прошлом году. Мальчик с большим интересом изучает красочные книги с иллюстрациями и листает детские журналы, в числе его любимых изданий «Лунтик», «Непоседа», «Смешарики» и другие яркие публикации.

(2026)|Фото: rtyva.ru

Семья Ховалыг в трех поколениях – дедушка Бавуу Доржууевич, его дочь Надежда Бавуевна и внучка Дария, в 2024 году на Неделе детской книги была признана самой читающей семьей. Читательские интересы Бавуу Доржууевича охватывают историю Тувы, периодические издания, а также справочные издания и энциклопедии. Надежда Бавуевна – постоянный посетитель Тувинской республиканской детской библиотеки им. К. И. Чуковского, активно участвует в просветительских мероприятиях библиотеки. Дария записана в библиотеку с дошкольного возраста, начала посещать ее вместе с бабушкой и дедушкой. В 2023 году признана «Лучшим читателем» по анализу читательского формуляра.

(2026)|Фото: rtyva.ru

Владислав Ховалыг тепло пообщался с активными читающими семьями, поблагодарил сотрудников хранилища книг за профессионализм и преданность делу, их вклад в развитие подрастающего поколения, поздравил библиотекарей с профессиональным праздником и вручил букеты цветов, а юных читателей поощрил сладкими подарками.

(2026)|Фото: rtyva.ru

Стоит напомнить, что благодаря нацпроекту «Семья» в Туве будет создано 2 таких детских центра. Еще один будет открыт на базе Центральной районной детской библиотеки Пий-Хемского кожууна.

Теги: владислав ховалыг, детский сад, библиотекари, читающие семьи, детский культурно-просветительский центр кызыла


