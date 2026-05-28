Сургутянина отправили в колонию за хищение почти двух миллионов у пенсионерки

Сургутянина отправили в колонию за хищение 1,8 млн рублей у пенсионерки. Он возместит женщине весь ущерб, сообщает Neft.



В Сургуте 28-летнего местного жителя приговорили к 3,5 годам колонии общего режима за обман 78-летней пенсионерки на 1,8 млн рублей. В июне 2024 года мужчина, выступая в роли курьера мошенников, забрал у потерпевшей деньги под предлогом спасения ее сына от ответственности за вымышленное ДТП.



Помимо тюремного срока, суд обязал осужденного полностью возместить пенсионерке материальный ущерб и конфисковал его смартфон.