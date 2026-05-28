Песков: ЕС ищет переговорщиков, но никакой инициативы у него нет

У Евросоюза (ЕС) нет никакой инициативы по переговорам с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя информацию о том, что ЕС ищет переговорщиков, он отметил: "А инициативы-то [по переговорам] нет". Его слова приводит ТАСС.

Ранее Кремль прокомментировал сообщения о том, что в Германии рассматривают кандидатуру президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера на роль посредника в возможных переговорах с Россией.

Как сообщалось, главы МИД стран Евросоюза на встрече 27-28 мая обсудят темы для потенциальных переговоров с Россией. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.