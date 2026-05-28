"Атомстройкомплекс" модернизировал завод по выпуску утеплителя в Богдановиче

28 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Экономика Свердловская область
Фото: пресс-служба &quot;Атомстройкомплекса&quot;

"Атомстройкомплекс" модернизировал завод по выпуску утеплителя в Богдановиче

Строительный холдинг "Атомстройкомплекс" завершил масштабную модернизацию одного из 12 собственных заводов. На Богдановичском заводе минераловатных плит заработала вторая линия по выпуску высокоэффективного утеплителя из горных пород. Техническое перевооружение стало возможным благодаря финансированию федерального Фонда развития промышленности. Общие инвестиции превысили 1,2 млрд рублей, из которых 920 млн рублей предоставил ФРП в виде льготного займа.

В основе производства стоит газовая печь. При температуре 1500 градусов расплавляется горная порода – габбро-диабаз, образуемый из нее ковер "каменной ваты" поступает на линию для дальнейшего формирования, раскроя и упаковки.

"Одной из главных особенностей проекта стала интеграция оборудования разных производителей: предприятие объединило передовые решения России, Китая и Беларуси, – рассказал управляющий директор завода Дмитрий Сазонов. – Мы внедрили новую экономичную технологию, которая позволяет перерабатывать некондиционную продукцию, королёк и обрезь, которая образуется при производстве. Это обеспечивает практически полную безотходность и позволяет нам эффективно контролировать себестоимость продукции".

Проектная мощность новой линии составляет 28 тыс. тонн в год, завод с каждым месяцем наращивает объемы производства, приближаясь к плановым показателям. Суммарная мощность завода выросла до 70 тыс. тонн высококачественного экологичного утеплителя в год. Все процессы управляются компьютерными системами, что сводит к минимуму погрешности.

(2026)|Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекса"

(2026)|Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекса"

Как и все заводы, входящие в структуру "Атомстройкомплекса", Богдановический завод минераловатных плит планомерно повышает свою производительность и качество выпускаемого материала. В прошлом году на производстве установили новое более современное и высокоточное оборудование поперечной резки, которое обеспечивает максимально точный размер самой плиты.

Для обеспечения соответствия самым строгим стандартам на предприятии организована новая современная лаборатория, проводящая испытания каждой партии.

"Следующим шагом планируем внедрение машинного зрения с ИИ. Нейросети будут мониторить производственный процесс и выявлять малейшие несоответствия продукции, исключая человеческий фактор. Подобная технология уже успешно внедрена на других заводах холдинга", – рассказал Дмитрий Сазонов.

Выпускаемый на Богдановическом заводе минераловатных плит утеплитель применяется в строительстве индивидуального и многоквартирного жилья, объектов социальной и производственной инфраструктуры. Высокий спрос на этот материал обусловлен объемами строительных работ в регионе и ужесточением строительных норм обеспечения теплозащиты зданий. Завод является значимым работодателем муниципалитета: модернизация позволила создать новые рабочие места, сейчас на предприятии трудится порядка 250 специалистов.

Теги: Атомстройкомплекс, утеплитель


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети