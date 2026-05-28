В Казахстане учителям запретят подрабатывать репетиторством у своих учеников

В Казахстане будет введен законодательный запрет на оказание школьными учителями платных репетиторских услуг своим же ученикам, обучающимся по основной образовательной программе. Параллельно власти инициируют комплексные изменения в регулировании дополнительного образования. Об этом заявила министр просвещения Жулдыз Сулейменова.

Изменения затронут функционирование репетиторских центров и вопросы их налогообложения, а также установят четкую ответственность перед учащимися и родителями. Министр считает, что получение качественных знаний возможно и в рамках бесплатной школьной программы. Поэтому ситуация, когда учитель получает дополнительную плату от своего ученика за дополнительные занятия, а потом лояльно к нему относится, является недопустимой. Власти намерены "категорически" с этим бороться.

"Это вопрос этики. Государство инвестирует средства в каждого ребенка, и обеспечение качественного образования является прямой обязанностью педагога, за которую он уже получает заработную плату", – подчеркнула министр.

Также в республике есть проблемы с частными образовательными центрами. Были случаи, когда они получали оплату от родителей, но не предоставляли обещанных услуг. А обманутые родители были вынуждены жаловаться в органы власти.