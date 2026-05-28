28 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Новосибирская область
Фото: Накануне.RU

В Новосибирске школьник самокатом пробил голову 89-летней пенсионерке

В Новосибирске ребенок на самокате напал на 89-летнюю женщину прямо у ее подъезда. Telegram-канал Mash Siberia сообщает, что школьник катался рядом, а потом внезапно ударил пенсионерку самокатом по голове. Уличная камера зафиксировала момент нападения: в это время пострадавшая просто сидела на лавочке. Очевидцы рассказали, что мать мальчика пришла на место происшествия, но даже не подошла к раненой женщине. Врачи скорой помощи увезли пострадавшую в больницу с сотрясением мозга и рваными ранами.

Местные жители жалуются, что этот ребенок постоянно терроризирует окружающих. Он ломает чужие игрушки, переворачивает мусорные баки и кидается на людей. Соседи заметили странную особенность: мальчик выбирает в жертвы только пожилых женщин и всегда метит им в голову.

Несмотря на постоянные жалобы в инспекцию по делам несовершеннолетних, полиция не принимает никаких мер. Мать школьника при этом активно защищает сына и утверждает, что с его поведением все в порядке. Пострадавшую пенсионерку уже выписали из больницы, но жители района продолжают опасаться новых нападений.

Сообщалось, что в Улан-Удэ банда подростков забросала прохожего камнями и кирпичами из-за того, что тот отказался дать им сигарету. Хулиганы преследовали мужчину и повредили припаркованные рядом машины, пока их не разогнала местная жительница.

Теги: самокат, школьник, пенсионерка


