Выборы в Госдуму будут трехдневными по просьбам избирателей - ЦИК

Выборы в Госдуму, скорее всего, будут снова трехдневными – "исходя из запроса избирателей", заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

Напомним, формат многодневного голосования вводился в пандемию для обеспечения санитарных мер, но в итоге власти используют эту практику и после окончания опасного периода, ссылаясь на удобство для граждан. При этом у экспертов и правозащитников есть много вопросов к качеству наблюдения за такими выборами и соблюдению законности при таком формате.

Ранее Памфилова заявила, что предстоящие выборы в Госдуму будут непростыми: "Это сложнейшая кампания будет не только этого года. Наверное, это самая сложная кампания за последние годы".