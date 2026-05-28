Екатеринбурженку будут судить за хищение 1,4 млн у 412 потенциальных арендаторов

34-летнюю жительницу Екатеринбурга будут судить за хищение свыше 1,4 млн рублей у 412 граждан, в том числе 11 несовершеннолетних.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, местный житель создал организованную преступную группу, чтобы похищать средства граждан, нуждающихся в жилье. По версии следствия, он привлек к этому и обвиняемую.

В интернете они размещали фиктивные объявления о сдаче в аренду комнат и квартир, указывали стоимость ниже среднерыночной и дополнительные опции в виде якобы наличия мебели, бытовой техники и свежего косметического ремонта.

Соучастники сообщали клиентам о том, что контактные данные собственника жилья будут предоставлены только после заключения с агентством договора и внесения комиссии. При этом, организатор разработал систему, при которой потенциальный квартиросъемщик не мог заселиться в выбранное жилье и вернуть свои деньги. Офисные помещения организаторов также постоянно менялись.

В период с июня 2016 года по март 2019 года на территории 85 субъектов РФ соучастники причинили материальный ущерб 412 потерпевшим на общую сумму свыше 1,4 млн рублей.

Уголовное дело жительницы Екатеринбурга будет направлено в Кировский районный суд уральской столицы для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении иных участников преступной группы ранее также было направлено в суд.

Судом наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 4,4 млн рублей в целях последующего возмещения ущерба перед потерпевшими.