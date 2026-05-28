Российские туристы застряли в Турции из-за отсутствия у авиакомпании Air Anka разрешения на полеты в РФ

Сотни туристов из России застряли в аэропортах в ожидании вылета из/в Турцию по вине турецкого чартерного перевозчика Air Anka. У авиакомпании с 25 мая отсутствовало разрешение на полеты в РФ, тем не менее, компания "продала свои провозные емкости туроператору Anex Tour до конца октября", сообщили в Росавиации.

"По согласованию с авиавластями Турции, заявки перевозчика на новые рейсы не удовлетворяются. Дефицита провозных емкостей для перевозки граждан между Россией и Турцией нет. Свои провозные емкости туроператору предлагали российские авиакомпании", - говорится в сообщении Росавиации.

Туроператор предложил находящимся на курортах клиентам продлить проживание за счет компании, а тем, кто еще находится в России, сделают перенос дат вылета, также на другие даты можно сделать возврат.