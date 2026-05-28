Посольство США опровергло слова Каллас об отъезде американских дипломатов из Киева

Посольство США на Украине опровергло информацию об эвакуации из Киева.

"Посольство открыто. Никаких изменений в нашей работе не было. Иные сообщения на этот счет не соответствуют действительности", - говорится в заявлении диппредставительства в соцсети X.

Ранее глава европейской дипслужбы Кая Каллас сообщила, что США эвакуировали свое посольство в Киеве, при этом диппредставительства всех стран Европы остаются в столице Украины.

До этого МИД России заявил, что российские военные готовится нанести удары по местам производства и программирования беспилотников ВСУ, а также по "центрам принятия решений и командным пунктам" в Киеве. В ведомстве назвали это ответом на удар по колледжу и общежитию в Старобельске. МИД призвал иностранных граждан, дипломатов и сотрудников международных миссий заблаговременно покинуть украинскую столицу.