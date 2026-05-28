Игорь Седов вместе с героем СВО Арсеном Мутелимовым поздравили выпускников астраханской школы № 64

Накануне в школах Астрахани, как и по всей стране, прошли торжественные линейки в честь последнего звонка.

"Повсюду были нарядные выпускники, море воздушных шаров, звучал школьный вальс и пожелания удачи на экзаменах. Этот день запомнится каждому из них — день, когда детство прощается со школой, а впереди открывается большая взрослая жизнь", - отметил на своих страницах в соцсетях председатель Астраханской городской Думы Игорь Седов.

Он сообщил, что посетил торжественную линейку в школе № 64 города Астрахани, где вместе с заместителем министра социального развития и труда Астраханской области, ветераном СВО Арсеном Мутелимовым поздравил выпускников с этим важным событием.

"Дорогие выпускники! Помните, что вы — будущее Астрахани и всей России. Пусть ваши мечты сбываются, а школьные годы останутся в сердце тёплым воспоминанием. Удачи на экзаменах и смело идите вперёд!", - напутствовал астраханских выпускников Игорь Седов.