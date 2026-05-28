В Улан-Удэ толпа подростков забросала прохожего камнями и кирпичами

В Улан-Удэ группа несовершеннолетних устроила настоящую охоту на мужчину. Как сообщает Telegram-канал "Babr Mash", подростки гнались за прохожим и кидали в него палки, булыжники и кирпичи. Во время этой атаки камни попали и в припаркованные рядом автомобили, повредив их. Остановить агрессивную компанию смогла только местная жительница. Она начала ругать юношей, и после этого они разбежались в разные стороны.

Пострадавший рассказал, что конфликт начался после его отказа дать подросткам сигарету. Сами же молодые люди утверждают, что они якобы защищали свою знакомую. Похожий случай недавно произошел в Новосибирской области. Там школьники в масках камнем разбили лицо местному жителю.

Председатель садового товарищества вызвал полицию, но оперативники на место так и не приехали. В итоге раненому мужчине пришлось самому идти в отделение, чтобы заявить о нападении.

