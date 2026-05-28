Забил молотком и спрятал в коробе. Екатеринбуржца отправят на лечение за убийство младшего брата

Прокуратура готовится направить в Кировский районный суд Екатеринбурга материалы уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве младшего брата. Обвинение настаивает на принудительной мере медицинского характера.

Трагедия произошла в период с 10 по 11 марта текущего года в квартире по улице Мира. По версии следствия, из-за личной неприязни обвиняемый 1988 г.р. взял молоток и нанес своему брату 1993 г.р. три удара в область головы, из-за чего тот скончался. Затем старший брат спрятал тело в самодельный деревянный короб в одной из комнат, где его и обнаружили правоохранители. Известно, что обвиняемый рассказал о произошедшем матери, которая и позвонила в полицию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, комиссия экспертов заключила, что обвиняемый страдает хроническим психическим расстройством, лишающим его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В связи с этим, он нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в медучреждении, оказывающем психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.