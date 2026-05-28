ФНС требует признать банкротом экс-губернатора Хабаровского края Фургала

Федеральная налоговая служба требует признать банкротом бывшего губернатора Хабаровского края, осужденного по обвинению в организации убийств и хищении. Об этом свидетельствуют данные картотеки дел арбитражного суда Хабаровского края.

Судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании Фургала банкротом назначено на 16 июня.

В феврале 2023 года Фургала приговорили к 22 годам лишения свободы. Присяжные признали его виновным в организации убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского. Эпизоды относятся к 2004-05 гг. Сам Фургал вины в этих преступлениях не признал и считает дело политически мотивированным.

По второму уголовному делу - о хищении активов "МСП Банка" в составе организованной группы - Бабушкинский суд Москвы приговорил Фургала к 23 годам. По совокупности с предыдущим приговором он получил 25 лет.