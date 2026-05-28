Юрий Бурлачко рассказал о перспективах развития бальнеолечения на Кубани

На днях Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон, который снимает запрет на получение мер финансовой поддержки для субъектов малого и среднего бизнеса, занимающихся добычей лечебных грязей. Теперь санатории, которые задействуют эту технологию, получают возможность получить государственную финансовую поддержку как малый бизнес.

"Хорошая новость для Краснодарского края. Ведь бальнеолечение является одним из важных направлений и резервом развития нашей курортной отрасли. Это обусловлено широким спектром природных лечебных факторов и ресурсов Кубани, в числе которых лечебные грязи и минеральные воды местного происхождения. Законодательное Собрание и администрация края большое внимание уделяют организации оздоровления отдыхающих с использованием бальнеологических ресурсов. Это дает возможность обеспечить круглогодичную загрузку наших здравниц", - отметил на своих страницах в соцсетях спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Стоит напомнить, что в структуру санаторно-курортных организаций Кубани входят 5 бальнеологических лечебниц, 123 бальнеологических и 97 грязевых отделений. Обустроено 55 питьевых бюветов с минеральной водой, 11 из них являются общедоступными. Ежегодно обновляются программы лечения, вводятся новые методики оздоровления, расширяется спектр предлагаемых медицинских услуг.

При этом, специалисты отрасли отмечают, что помимо традиционного летнего пляжного и зимнего горнолыжного отдыха, на Кубани туристы сегодня все чаще выбирают виды отдыха, которые доступны круглый год, и бальнеолечение в их числе.

"В этой связи принятый Государственной Думой закон важен для поддержки отрасли. Мы же на региональном уровне совместно с органами исполнительной власти, здравницами и инвесторами продолжим работу по освоению бальнеологических ресурсов края и перспективных для развития бальнеологии территорий", - подчеркнул Юрий Бурлачко.