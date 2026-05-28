Экс-начальник УГРО Губкинского обвиняется в тройном убийстве

В Воронежской области задержан бывший начальник УГРО и экс топ-менеджер газовой компании Андрей Ельчанинов за тройное убийство 29-летней давности, сообщает 112.

В Губкинском (ЯНАО) Ельчанинов дослужился до начальника розыска и звания подполковника. Уволился по выслуге лет и ушел в крупный бизнес.

Сообщается, что 16 июля 1997 года в Губкинском произошло тройное убийство, которое не могли раскрыть почти 30 лет. В одной из квартир седьмого микрорайона были обнаружены трупы 45-летних Валерия К., его супруги Татьяны и их пятилетнего сына Адлена. Мальчика убийца задушил, взрослых застрелил и добил ножом.



Ельчанинов тогда занимал руководящую должность в ОВД. Экс-подполковника задержали и предъявили обвинение в тройном убийстве. Сообщается, что причиной стал бытовой конфликт.