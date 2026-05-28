Госдума приняла законопроект о бесплатном ЭКО для жен и вдов бойцов СВО

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который гарантирует бесплатное проведение экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для женщин, состоящих в браке или являющихся вдовами бойцов СВО.

Для вдов проведение ЭКО потребует нотариально оформленного согласия супруга на распоряжение его биологическим материалом после его смерти. И установлено условие: воспользоваться данной медицинской услугой они смогут лишь при условии, что не вступили в повторный брак. Процедура ЭКО будет бесплатной, но забор и криоконсервация биоматериала будут проводиться за их счет.

Председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" Павел Парфентьев считает, что за этим стоит не забота о бойцах СВО и их женах и вдовах, а "откровенный денежный лоббизм", связанный с сомнительными технологиями.

Церковь считает технологию ЭКО проблемной, поскольку заготавливаются несколько эмбрионов человека, а затем отбирают только "качественные", остальные же уничтожают или используют для экспериментов, что является прообразом отбора "качественных" людей и уничтожением "лишних". А проверка эмбрионов перед переносом в утробу женщины на предмет хромосомных аномалий или генетических дефектов (так называемая преимплантационная диагностика) является фактически селекцией людей на "перспективных" и "негодных".

Другая проблема - возраст. На ЭКО все чаще идут после 40 лет.