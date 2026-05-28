В Екатеринбурге будут судить супругов, обвиняемых в организации схемы по оптимизации НДС

В Екатеринбурге супругам Артему и Людмиле К. предъявили обвинение в организации деятельности по представлению в налоговые органы РФ заведомо подложных налоговых деклараций (ч. 2 ст. 173.3 УК РФ). Пара, по версии следствия, помогала бизнесменам "решить" вопрос с налогами, получив за это свыше 13,5 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области, супруги предоставляли декларации, в которых содержалась ложная информация о фактически не совершенных сделках с несколькими частными фирмами и индивидуальными предпринимателями. Таким образом бизнесмены могли платить налоги в явно заниженном объеме.

Сейчас сотрудники СКР и ФСБ допрашивают свидетелей, изучают документацию, выясняют точный размер незаконного дохода и устанавливают иных возможных соучастников.

27 мая супругов задержали в аэропорту Кольцово, когда те планировали покинуть город.