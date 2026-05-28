Роскомнадзор замедляет Telegram

Экономика Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук поставил задачу сдать в эксплуатацию в 2027 году детсад, строящийся в рамках нацпроекта «Семья» на улице Ворошилова в Хабаровске

Мэр Хабаровска лично  проинспектировал ход работ на строительной площадке в районе улиц Панфиловцев, Малиновского и Суворова, где в рамках нацпроекта «Семья»  возводится современный детский сад, рассчитанный на 230 мест.

Как сообщили в администрации города, на данный момент на этом объекте зафиксировано отклонение от графика. В связи с этим глава города провел жесткий разговор с представителями подрядчика и службой заказчика, потребовав оперативно ликвидировать отставание.

«Этот детский сад строится по национальному проекту, инициированному Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Общий объем финансирования объекта составляет более 1,1 миллиарда рублей. Из них около 700 миллионов выделено из федерального бюджета, 300 миллионов - из краевого, и порядка 40 миллионов рублей - средства муниципального бюджета. Основная сложность на начальном этапе была связана с подготовкой территории: строительная площадка расположена в зоне оврага. Она была занята незаконно установленными гаражами. На сегодняшний день вывезено около 150 гаражей, предстоит убрать еще порядка 200», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Мэр Хабаровска поставил перед строителями четкие задачи по выходу из сложившейся ситуации.

«Объект действительно непростой, но это не оправдание для затягивания сроков. На сегодняшний день есть отставание от графика на три месяца. Я дал поручение разработать подробную «дорожную карту» по ликвидации этого разрыва. К 1 сентября строители обязаны выйти на плановые показатели, чтобы к зиме мы полностью завершили «нулевой цикл». Этот детский сад крайне важен для жителей микрорайона, и мы обязаны сдать его в срок. Контроль за объектом ведется на всех уровнях. Он под пристальным вниманием губернатора Хабаровского края Дмитрия Викторовича Демешина и партии «Единая Россия», - подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Особое внимание в ходе рабочего выезда было уделено транспортной доступности нового образовательного учреждения. Рядом с детским садом запланировано строительство новой школы, что потребует качественной дорожной инфраструктуры. В настоящее время ведется проектирование новой прямой трассы, которая свяжет микрорайон с социальными объектами. Дорога пройдет от улицы Войсковой непосредственно к территории детского сада и школы. К строительству этого участка планируется приступить уже в следующем году.

Напомним, детский сад на улице Ворошилова планируется сдать в эксплуатацию в конце 2027 года. Вместе с ним в этом же году будут сданы дошкольное образовательное учреждение в микрорайоне Ореховая сопка по нацпроекту «Семья» и детский сад в переулке Служебном по механизму концессии.

Теги: мэр хабаровска, сергей кравчук, строительство детского сада, нацпроект семья


