Минздрав оценил в 78% уровень получения паллиативной помощи в России

Уровень получения паллиативной помощи в России составляет 78% против 14% в среднем по планете, заявила главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава России Диана Невзорова.

По ее словам, в России в 2025 году паллиативную помощь получали более 900 тыс. человек. "Это огромное количество. Даже расчетная потребность, которую рекомендует ВОЗ, у нас выполнена практически на 80%, и это серьезнейшая история. Уровень получения паллиативной помощи, если говорить в целом о мире, не достигает даже 15%. То есть мы, наша страна, вносим серьезный вклад даже в эти 15%", - цитирует Невзорову ТАСС.

В 2022 году Эрик Финкельштейн, профессор здравоохранения в медицинской школе Duke-NUS в Сингапуре и исполнительный директор в центре паллиативной помощи Lien провел исследование на основе опроса экспертов с целью оценить уровень паллиативной помощи в мире. В исследовании участвовала 81 страна (в целом в них проживает более 80% всего населения Земли). Наивысшую оценку "А" получили шесть стран: Великобритания, Ирландия, Тайвань, Австралия, Южная Корея, Коста-Рика и Северная Македония. США оказались на 43-м месте с оценкой "С". Россия же заняла 57-е место в категории "D". Самую худшую отметку "F" из европейских государств получили Чехия (66-е место), Украина (69-е место) и Португалия (75-е место), писал РБК.