Пермский край от беспилотников будут защищать МОГи

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал усиление мер безопасности жителей региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона отметил, что атаки беспилотников на предприятия и жилые дома требуют быстрого и серьезного ответа.

"На защиту выходят МОГи [мобильная огневая группа]. Это оперативное подразделение со специальным вооружением и оборудованием. Их задача мгновенно выехать на позицию, обнаружить и уничтожить цель", - сообщил глава региона.

Он также опубликовал видео работы подразделения.