28 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук открыл отремонтированный Дом культуры микрорайона имени Горького в Хабаровске

Сертификат на сумму в 3 млн рублей на приобретение оснащения культурного учреждения получило руководства Дома культуры от мэра Сергея Кравчука. Вручение состоялось в рамках торжественного мероприятия по случаю завершения капитального ремонта здания.

«Наконец-то мы завершили ремонт Дома культуры, - сказал мэр города Сергей Кравчук. - С первого дня реконструкции здания мы учитывали пожелания местных жителей. Особую благодарность выражаем ветеранам, чье внимательное наблюдение за работой подрядчика и строителей гарантировало высокое качество: удалось сохранить уникальную лепнину на стенах дома и историческую люстру. У нас получилось сохранить лепнину, историческую люстру. Теперь Дом культуры станет местом, где молодежь и старшее поколение сможет встречаться, общаться и заниматься самовыражением».

В мероприятии также приняли участие депутат Госдумы РФ Максим Иванов, председатель городской думы Андрей Белоглазов, председатель Совета ветеранов микрорайона имени Горького Галина Ларина, председатель городского совета ветеранов войны и труда Павел Троценко, представители администрации города, ветеранских организаций, молодёжь и жители микрорайона.

«Хочу выразить благодарность Сергею Анатольевичу за то, что он прислушался к нам и сохранил музей Совета ветеранов. Это было для нас особенно важно. Создательница этого музея, Надежда Михайловна Морозова, ушла из жизни, но мы выполнили её просьбу и сохранили зал – теперь он располагается в красивой и светлой комнате на первом этаже», - сказала председатель Совета ветеранов микрорайона имени Горького Галина Ларина.

Напомним, в ходе капитального ремонта в здании полностью поменяли полы, уложили плитку, установили дверные блоки, смонтировали современную систему вентиляции, произвели отделку стен и потолков. Снаружи подрядчик привел в порядок фасад ДК и решил основную проблему, которая в прошлом буквально топила здание, отвел дождевые стоки в ливневую канализацию. После капитального ремонта в здании ДК возобновят свою работу множество студий и секций. В их числе инклюзивный театр моды, детский духовой оркестр, секция бокса и другие.

Полная реконструкция, объекта, построенного в 1940 году, началась в 2025 году. За многие десятилетия эксплуатации здание так масштабно ремонтируется впервые. Капитальный ремонт Дома культуры стартовал по поручению губернатора Дмитрия Демешина. Объект по просьбе жителей поселка имени Горького был включен в народную программу партии «Единая Россия». Ход работ на всем протяжении реконструкции контролировали мэр Хабаровска Сергей Кравчук, депутат Госдумы РФ Максим Иванов, представители администрации города и Совета ветеранов микрорайона.

Мнения из сети