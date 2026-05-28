Фальков: Из-за ИИ не исключен отказ от дипломных работ

Внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в образование может привести к отказу от письменных дипломных работ и возвращению к устным экзаменам. Такого развития событий не исключает министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Накануне был проведен круглый стол, посвященный использованию ИИ в учебном процессе и оценке выпускных квалификационных работ. Министр высказал мнение, что высшее образования возвращается к тому, что было изначально, - умению показать свои знания и умения "здесь и сейчас", а не представить письменное свидетельство, каковым стал диплом. Ведь всегда личное взаимодействие преподавателя со студентом было главным, а экзамен сдавался прежде всего устно. Именно при устном общении преподаватель видит подлинной уровень студента и понимание им предмета.

В то же время Фальков считает, что следующее поколение будет жить и мыслить с помощью ИИ. Как это вяжется со способностью понимать и устно отвечать, не совсем ясно, поскольку практически все эксперты отмечают, что ИИ резко снижает способность к самостоятельному мышлению. Также говорится как раз о нехватке устных экзаменов и устных ответов в школах, в результат чего дети не умеют внятно выражать свои мысли.

Накануне "Единая Россия" заявила о планах защитить права студентов на ИИ при написании дипломных работ.