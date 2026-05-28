Иностранные надписи на одежде школьников могут повлиять на судьбу детей – департамент образования Томской области

"Скрытыми угрозами" и "опасными смыслами" объяснили в департаменте образования Томской области запрет для школьников носить одежду с надписями на иностранных языках.

Ранее скандальный запрет широко обсуждался в СМИ и соцсетях и даже получил осуждение в Госдуме (со стороны депутата Виталия Милонова).

В департаменте заявили, что неокрепшие и не знающие иностранных языков юные умы, а также их неподкованные в иностранных языках родители могут случайно купить одежду, из-за которой ребенок окажется в ситуации, "последствия которой способны серьезно повлиять на его судьбу". Конкретных примеров не приводится.

Издание VTomske.Ru опубликовало выдержку из ответа начальника департамента Юрия Калинюка. Журналисты отмечают, что в ведомстве так и не сообщили, является ли запрет обязательным или рекомендательным.

"Сегодня на неокрепшие умы детей и подростков оказывается серьезное информационное давление. Под видом моды, шутки или безобидной фразы ребенку могут транслироваться чуждые и опасные смыслы. Поддавшись такому влиянию, он сам того не осознавая может надеть вещь с экстремистским принтом или деструктивным лозунгом. Самое тревожное здесь то, что чаще всего это происходит не по злому умыслу, а по незнанию. Ребенок может не знать иностранного языка, не понимать скрытого подтекста, не распознать двусмысленную фразу или символику. Родители, приобретая яркую вещь на маркетплейсе или в магазине, также не всегда имеют возможность точно проверить перевод и истинный смысл нанесенной надписи. Из-за такой, на первый взгляд, нелепой случайности ребенок может оказаться в ситуации, последствия которой способны серьезно повлиять на его судьбу. <...> Департамент образования, безусловно, не мог остаться в стороне. В рамках системной работы по профилактике распространения рисков радикализации среди детей и молодежи был выработан комплекс мер, направленных на привлечение внимания образовательных организаций, родителей и общественности к этим скрытым угрозам", - заявил глава департамента образования Томской области.