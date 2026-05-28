Иностранные надписи на одежде школьников могут повлиять на судьбу детей – департамент образования Томской области

28 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Томская область
Фото: Накануне.RU

Иностранные надписи на одежде школьников могут повлиять на судьбу детей – департамент образования Томской области

"Скрытыми угрозами" и "опасными смыслами" объяснили в департаменте образования Томской области запрет для школьников носить одежду с надписями на иностранных языках.

Ранее скандальный запрет широко обсуждался в СМИ и соцсетях и даже получил осуждение в Госдуме (со стороны депутата Виталия Милонова).

В департаменте заявили, что неокрепшие и не знающие иностранных языков юные умы, а также их неподкованные в иностранных языках родители могут случайно купить одежду, из-за которой ребенок окажется в ситуации, "последствия которой способны серьезно повлиять на его судьбу". Конкретных примеров не приводится.

Издание VTomske.Ru опубликовало выдержку из ответа начальника департамента Юрия Калинюка. Журналисты отмечают, что в ведомстве так и не сообщили, является ли запрет обязательным или рекомендательным.

"Сегодня на неокрепшие умы детей и подростков оказывается серьезное информационное давление. Под видом моды, шутки или безобидной фразы ребенку могут транслироваться чуждые и опасные смыслы. Поддавшись такому влиянию, он сам того не осознавая может надеть вещь с экстремистским принтом или деструктивным лозунгом. Самое тревожное здесь то, что чаще всего это происходит не по злому умыслу, а по незнанию. Ребенок может не знать иностранного языка, не понимать скрытого подтекста, не распознать двусмысленную фразу или символику. Родители, приобретая яркую вещь на маркетплейсе или в магазине, также не всегда имеют возможность точно проверить перевод и истинный смысл нанесенной надписи. Из-за такой, на первый взгляд, нелепой случайности ребенок может оказаться в ситуации, последствия которой способны серьезно повлиять на его судьбу. <...> Департамент образования, безусловно, не мог остаться в стороне. В рамках системной работы по профилактике распространения рисков радикализации среди детей и молодежи был выработан комплекс мер, направленных на привлечение внимания образовательных организаций, родителей и общественности к этим скрытым угрозам", - заявил глава департамента образования Томской области.

Теги: школа, дети, образование, чиновники, одежда


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети