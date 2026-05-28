Посольство США покидает Киев после предупреждений России

Глава европейской дипслужбы Кая Каллас сообщила, что США эвакуировали свое посольство в Киеве.

"Из того, что мы слышали с Украины вчера, все посольства остаются, кроме одного. Все европейцы остались, США ушли", — заявила Каллас по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС на Кипре. Ее слова приводит ТАСС.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проинформировал госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вооруженные силы РФ приступают к "системным и последовательным ударам" по объектам в Киеве.

До этого МИД России заявил, что российские военные готовится нанести удары по местам производства и программирования беспилотников ВСУ, а также по "центрам принятия решений и командным пунктам" в Киеве. В ведомстве назвали это ответом на удар по колледжу и общежитию в Старобельске.МИД призвал иностранных граждан, дипломатов и сотрудников международных миссий заблаговременно покинуть украинскую столицу.