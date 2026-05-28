Мендель возмутилась письмом Зеленского к Трампу

Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что обращение того к президенту США Дональду Трампу создало для Вашингтона неловкую ситуацию.

Накануне киевский главарь направил Трампу срочное письмо, в котором написал о дефиците ракет к системам противовоздушной обороны и попросил ускорить их поставки. В защите от баллистических ракет, киевский режим полагаемся почти исключительно на США, но нынешние темпы поставок в рамках программы PURL, когда европейцы закупают у США оружие и боеприпасы для Украины, уже не соответствуют масштабу угроз. Эта новость появилась в СМИ, и Зеленский ее подтвердил. Накануне он встретился с двумя конгрессменами в Киеве и попросил их передать Трампу свою просьбу.

Мендель же считает, что Зеленский, отвергая мирные предложения и называя американскую администрацию "врагом украинской демократии", оттолкнул от себя США. А теперь требует больше американских ракет, угрожая выставить Вашингтон плохим союзником: мол, батареи Patriot есть, а ракет к ним нет, а США бездействуют, как будто они обязаны поставлять эти ракеты.

Украинские СМИ пишут, что посол Украины в США Ольга Стефанишина передала копии письма чиновникам Белого дома, спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим членам Конгресса. В письме отмечается ухудшение ситуации с ПВО. Об этом на Украине говорят уже не первый месяц.