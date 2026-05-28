Энергетики "Россети Урал" восстановили электроснабжение свыше 85% потребителей Свердловской области, пострадавших от стихии

28 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область
Фото: &quot;Россети Урал&quot;

Энергетики "Россети Урал" восстановили электроснабжение свыше 85% потребителей Свердловской области, пострадавших от стихии

Специалисты свердловского филиала "Россети Урал" в круглосуточном режиме продолжают устранение повреждений на энергообъектах, вызванных грозовым фронтом с ливнями, грозами, градом и порывами ветра до 25 м/с.

Уже восстановлено электроснабжение более 85% потребителей, обесточенных из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Энергетики направили в наиболее пострадавшие от удара стихии районы дополнительные бригады и спецтехнику. В аварийно-восстановительных работах участвует персонал всех подразделений свердловского филиала "Россети Урал", а также бригады пермского филиала компании. Для работ на повреждённых энергообъектах максимально были привлечены более 100 специалистов, задействовано свыше 40 единиц спецтехники.

В настоящее время продолжаются восстановительные работы по локальным ограничениям электроснабжения в распределительной сети 0,4 кВ в отдельных населённых пунктах Сысертского, Белоярского муниципальных округов.

(2026)|Фото: "Россети Урал"

(2026)|Фото: "Россети Урал"

Основными причинами технологических нарушений стали падение деревьев на линии электропередачи и обрывы проводов из-за непогоды.

Отметим, что в большей части муниципалитетов метеорологическая обстановка нормализовались, но в течение сегодняшего дня ожидается повторное ухудшение погоды в Артёмовском и Серовском муниципальных округах. Специалисты "Россети Урал" продолжают вести непрерывный мониторинг работы электросетевого оборудования и готовы оперативно отреагировать на нештатные ситуации.

Всю информацию о перерывах в подаче электричества и сроках ремонта можно получить по единому номеру 8-800-220-0-220 (звонок по России бесплатный) или по короткому номеру 220 для мобильных телефонов. Также данные об ограничениях публикуются на сайте компании "Россети Урал". Там же работает сервис для передачи сообщений об отключениях: заполнив простую форму, можно оперативно уведомить энергетиков о проблеме.

Теги: Россети Урал, стихия


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети