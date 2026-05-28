Энергетики "Россети Урал" восстановили электроснабжение свыше 85% потребителей Свердловской области, пострадавших от стихии

Специалисты свердловского филиала "Россети Урал" в круглосуточном режиме продолжают устранение повреждений на энергообъектах, вызванных грозовым фронтом с ливнями, грозами, градом и порывами ветра до 25 м/с.

Уже восстановлено электроснабжение более 85% потребителей, обесточенных из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Энергетики направили в наиболее пострадавшие от удара стихии районы дополнительные бригады и спецтехнику. В аварийно-восстановительных работах участвует персонал всех подразделений свердловского филиала "Россети Урал", а также бригады пермского филиала компании. Для работ на повреждённых энергообъектах максимально были привлечены более 100 специалистов, задействовано свыше 40 единиц спецтехники.

В настоящее время продолжаются восстановительные работы по локальным ограничениям электроснабжения в распределительной сети 0,4 кВ в отдельных населённых пунктах Сысертского, Белоярского муниципальных округов.

Основными причинами технологических нарушений стали падение деревьев на линии электропередачи и обрывы проводов из-за непогоды.

Отметим, что в большей части муниципалитетов метеорологическая обстановка нормализовались, но в течение сегодняшего дня ожидается повторное ухудшение погоды в Артёмовском и Серовском муниципальных округах. Специалисты "Россети Урал" продолжают вести непрерывный мониторинг работы электросетевого оборудования и готовы оперативно отреагировать на нештатные ситуации.

Всю информацию о перерывах в подаче электричества и сроках ремонта можно получить по единому номеру 8-800-220-0-220 (звонок по России бесплатный) или по короткому номеру 220 для мобильных телефонов. Также данные об ограничениях публикуются на сайте компании "Россети Урал". Там же работает сервис для передачи сообщений об отключениях: заполнив простую форму, можно оперативно уведомить энергетиков о проблеме.