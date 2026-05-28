Суд изъял имущество уральских бизнесменов Бикова и Боброва и членов их семей

Генпрокуратура добилась изъятия имущества уральских бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва в доход государства. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Ленинского районного суда, иск был удовлетворен полностью, однако сумма его не уточняется.

Всего ответчиками проходили 18 человек, среди которых члены семей бизнесменов, экс-директор "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов, партнеры бизнесменов и главы их компаний, бывший министр МУГИСО Алексей Пьянков. Речь идет о земельных участках, автомобилях, недвижимости и денежных средствах на банковских счетах, которые ответчики получили неправомерным путем.

Ранее Генпрокуратура добилась национализации активов энергетического и коммунального холдинга, который связывали с предпринимателями Артемом Биковым и Алексеем Бобровым. Надзорное ведомство указывало, что стратегические активы в сфере ЖКХ и энергетики оказались под контролем частных структур незаконно. В контур разбирательства вошли десятки предприятий, работающих в коммунальном и энергетическом секторе Свердловской области и других регионов УрФО.