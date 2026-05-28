В Екатеринбурге обсудили, как промышленным предприятиям инвестировать в ИТ без лишних затрат

27 мая в "Точке Кипения" – Екатеринбург состоялся круглый стол "Инвестировать нельзя отказать в финансировании новых проектов в ИТ", организованный Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области совместно с НИР-Центром. Участниками дискуссии стали представители региональных органов власти, промышленного бизнеса, научного сообщества, институтов развития и ИТ-компаний.

Основной темой обсуждения стала эффективность инвестиций в цифровизацию промышленности в условиях растущих требований к производительности, импортозамещению и технологической независимости предприятий.

В ходе мероприятия участники обсудили вопросы оценки цифровой зрелости предприятий, внедрения искусственного интеллекта, подготовки кадров, развития дата-центров, мер государственной поддержки и практических инструментов управления ИТ-инфраструктурой.

Открывая круглый стол, заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин поприветствовал участников от имени главы региона Дениса Паслера, отметив, что цифровая трансформация остаётся одним из важнейших направлений развития промышленности Среднего Урала. По его словам, внедрение современных ИТ-решений напрямую влияет на эффективность производственных процессов, производительность труда и конкурентоспособность предприятий.

"Сегодня цифровые технологии перестали быть дополнительным преимуществом и становятся обязательным условием устойчивого развития предприятий. От того, насколько эффективно бизнес внедряет современные ИТ-решения, напрямую зависит его способность сохранять конкурентоспособность, повышать производительность труда и адаптироваться к новым экономическим условиям", — подчеркнул Дмитрий Ионин.

В рамках деловой программы министр цифрового развития и связи Свердловской области Евгений Шонов представил подходы к оценке цифровой зрелости промышленных предприятий. Также участники рассмотрели вопросы внедрения искусственного интеллекта в промышленности, развития ИТ-инфраструктуры региона, подготовки кадров и реализации проектов цифровой трансформации на предприятиях Свердловской области.

Отдельный блок мероприятия был посвящён практическим аспектам цифровизации промышленности. Руководители предприятий, представители ИТ-компаний и отраслевые эксперты обсудили подходы к управлению цифровыми проектами, оптимизации ИТ-расходов и повышению эффективности инвестиций в технологии.

Директор АНО "Научно-техническое общество "Навигатор" Виталий Черепанов в своём выступлении подчеркнул необходимость комплексного подхода к цифровой трансформации предприятий.

"Самая дорогая ошибка цифровой трансформации — воспринимать её как набор отдельных ИТ-проектов. На практике результат появляется тогда, когда внедрение цифровых технологий становится частью стратегии и помогает повышать эффективность производственных и управленческих процессов предприятия", — сообщил Виталий Черепанов.

В ходе дискуссии участники неоднократно обращались к вопросам оценки эффективности ИТ-вложений и управления техническим долгом. По мнению экспертов, традиционные финансовые показатели не всегда позволяют объективно оценить текущее состояние ИТ-инфраструктуры и связанные с ней риски.

"Сегодня ИТ-инфраструктура многих предприятий напоминает сложный многослойный механизм, который формировался десятилетиями. Чтобы принимать правильные инвестиционные решения, бизнесу необходимо видеть эту систему целиком, понимать её сильные и слабые стороны. Именно поэтому всё большую роль начинают играть инструменты комплексного аудита, цифровые двойники и технологии моделирования, позволяющие оценивать последствия решений ещё до их внедрения", — подчеркнул директор НИР-Центра Максим Пекин.

Подводя итоги мероприятия, участники отметили, что цифровизация промышленности требует системного подхода, а инвестиции в ИТ становятся важным инструментом повышения эффективности производства и устойчивого развития предприятий. Отдельное внимание было уделено необходимости развития региональной цифровой инфраструктуры, подготовке кадров и расширению взаимодействия между промышленностью, научным сообществом и ИТ-компаниями.