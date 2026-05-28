Названы три региона, которые показали самую низкую просрочку по ипотеке

Ненецкий автономный округ (НАО), Архангельская область и Бурятия стали регионами, где по итогам первого квартала зафиксирована самая низкая доля просроченной задолженности по ипотеке.

В НАО показатель составил 0,3%, в Архангельской области — 0,45%, в Бурятии — 0,46%, следует из данных ЦБ РФ, на которые ссылается РИА Новости.

Наиболее высокая доля просроченной задолженности зафиксирована в Ингушетии, Дагестане и Тыве. Так, в Ингушетии по итогам января—марта она превысила 10%, в Дагестане составила 4,6%, в Тыве — 4,5%.

Ранее сообщалось, что число россиян с непогашенной ипотекой достигло рекордных 11 млн человек, а совокупный ипотечный портфель превысил 23 трлн рублей. Каждый седьмой экономически активный гражданин должен банкам за ипотеку.