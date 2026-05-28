28 Мая 2026
Фото: Накануне.RU

Россия и Казахстан обсуждают строительство газопровода в Китай

Россия и Казахстан обсуждают возможность строительства газопровода в Китай, сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

"Мы начали обсуждать так называемую "Силу Сибири-2", хотя у нее рабочее название, наверное, другое - до 35 млрд кубометров газа, который идет через территорию Казахстана на территорию КНР. Мы как Республика Казахстан, естественно, изъявляем желание, чтобы транзит прошел по нашей территории, для этого мы готовы предоставить все условия и все гарантии, плюс еще дополнительное потребление на территории Республики Казахстан", - цитирует министра ТАСС.

Заинтересованность Казахстана, по словам Аккенженова, обусловлена возможностью обеспечить северные и восточные регионы республики газом.

Проект "Сила Сибири-2" обсуждается на высшем уровне между Россией и Китаем уже много лет, но до сих пор не определен объем поставок, сроки строительства и даже точная трассировка, а также – источники финансирования строительства. Последний визит президента России Владимира Путина в Пекин официально не добавил конкретики в проект, хотя в Кремле утверждают, что переговоры по согласованию параметров идут активно.  

Существующие проекты трасс "Силы Сибири-2" идут непосредственно из России в Китай или через территорию Монголии.

Теги: газопровод, сила сибири-2, казахстан


