Пашинян: Будем членом ЕАЭС и идти в ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что намерен и далее быть в ЕАЭС и одновременно идти в ЕС. С таким заявлением он выступил в ходе предвыборной речи.

Он считает, что если настанет время выбирать, то люди сделают выбор. Сейчас же пока можно сидеть на двух стульях, а он, как премьер, должен это поддерживать и давать людям альтернативу.

Накануне Россия передала Армении официальную информацию о последствиях в случае продолжения процесса вступления в ЕС. Российская сторона может приостановить или денонсировать соглашение по газу от 2 декабря 2013 года.

Пашинян не верит в эту возможность. Он сказал, что у него есть все рычаги для решения проблем с ЕАЭС. На днях он выразил уверенность в том, что российский газ не может подорожать для Армении, так как есть действующий договор. А накануне заявил, что у Армении будет газ и за счет транзита. На встрече с избирателями он сообщил, что в скором времени через страну пройдет газопровод TRIPP, который позволит стране получать газ в обмен на транзит. То есть Армения будет просто получать газ за свое транзитное положение.

В апреле, во время визита Пашиняна в Москву, президент РФ Владимир Путин отметил, что Армении объективно невозможно быть и в ЕС, куда она сейчас стремится, и в ЕАЭС. Он предупредил, что Россия может начать применять меры к Еревану. Пашинян ответил, что до последнего будет совмещать оба вектора.

7 июня в Армении пройдут выборы.