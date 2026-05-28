Беспредел в банках и "воскрешение" военнослужащего: Алексей Вихарев разбирался с обращениями граждан

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев провел очередной прием граждан, обратившихся за помощью. В этот раз к "единороссу" пришли пенсионерка, которую обманул банк, и мать, чей сын сначала пропал на СВО, а позже обнаружился живым в украинском плену. Об этом депутат рассказал в своих социальных сетях.



По словам Нины Александровны, еще в 2024 году она обратился в банк по ул. Стахановская, чтобы открыть вклад на три месяца. На словах пенсионерке предложили тариф на 91 день под 26%, однако на деле - оформили договор на пять лет.

"Нина Александровна утверждает, что ее ввели в заблуждение, а во время подписания бумаг отвлекали и не давали сосредоточиться. Изменить условия в добровольном порядке отказались. Сообщил о возмутительной ситуации в Уральское главное управление Банка России, попросил провести проверку", - написал Алексей Вихарев.

Обратилась к депутату и мать военнослужащего Елена Анатольевна. Она рассказала, что ее сын Олег пропал на СВО и с октября прошлого года не выходил на связь. Супруга бойца добилась присвоения ему статуса "без вести пропавший", однако мама продолжала верить в лучшее. В феврале семье пришло сообщение от некого волонтера, который заявил, что глава семейства находится в украинском плену, а в качестве доказательства прислал его фото вместе с другими военнопленными.

Позднее через Международный комитет Красного креста родные также получили письмо и от самого Олега - почерк совпал.

"Уже проделана большая работа. Направлены запросы в Минобороны, полномочному представителю президента РФ в УрФО, военный комиссариат Свердловской области, свердловскому омбудсмену и т.д. Сейчас необходимо установить, что боец действительно находится в плену, чтобы включить его в "обменные списки". Хочется верить, что у этой истории будет счастливый финал", - написал депутат.