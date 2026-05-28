В Пермском крае энергетики устраняют последствия шквалистого ветра

"Россети Урал" восстановили электроснабжение потребителей по основной сети в Пермском крае после шквалистого ветра, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Специалисты пермского филиала "Россети Урал", работая в круглосуточном режиме, устранили основные нарушения в работе энергообъектов сети 6-10 кВ (обеспечивает электроэнергией преимущественно населенные пункты).

В настоящее время энергетики отрабатывают точечные заявки потребителей по работе распределительной сети 0,4 кВ (обеспечивает электроэнергией непосредственно жилые дома) в Краснокамском, Нытвенском, Верещагинском, Карагайском и ряде других муниципальных округов.

Основные причины нарушения электроснабжения - падение деревьев на ЛЭП из-за пределов охранных зон и обрывы проводов при шквалистом ветре с порывами более 20 м/с.

Подразделения "Россети Урал" в Пермском крае продолжают работать в режиме повышенной готовности в связи с действующим неблагоприятным прогнозом погоды. Специалисты ведут усиленный мониторинг работы оборудования и метеорологической обстановки.

По данным Properm, накануне из-за шквалистого ветра были повалены деревья в Перми, Березниках, малых населенных пунктах. В соцсетях горожане сообщают об упавших на машины или поперек дороги стволах в парке Балатово, на ул. Юнг Прикамья, ул. Крисанова, возле Авиатехникума и на других улицах.

Напомним, 26 мая в Чайковском из-за падения дерева погибла девочка, отмечавшая Последний звонок. Еще одна получила травмы. Возбуждено уголовное дело.