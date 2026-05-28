В России предложили штрафовать на 50 тысяч рублей за фальшивые награды

В Общественной палате РФ заявили, что ситуация с негосударственными наградами за СВО вышла из-под контроля. Частные фонды и НКО массово выпускают медали, которые почти не отличимы от государственных орденов, сообщает МК.

Член ОП РФ Екатерина Колотовкина и журналистка Анастасия Кашеварова отметили, что мошенники часто используют такие знаки отличия, чтобы выдавать себя за героев и собирать деньги с доверчивых граждан. Проблема затронула даже школы и суды: лжеветераны выступают перед детьми, а подсудимые используют фальшивые регалии для смягчения приговоров.

Особое внимание эксперты уделили маркетплейсам, где копии наград Минобороны и ЧВК "Вагнер" продают всем желающим. Ветеран Константин Вознюк подчеркнул, что подделки стали слишком качественными. Чтобы исправить ситуацию, юрист Александр Терновцов предложил поднять штраф за ношение имитаций с 1,5 тысячи до 50 тысяч рублей.

Также прозвучали идеи запретить частникам использовать слова "орден" и "медаль" и создать единый реестр всех общественных наград под контролем Минюста. Рабочая группа при ОП РФ уже начала готовить меры по ограничению продажи наград на торговых площадках.

Госдума уже приняла закон об уголовной ответственности за изготовление и продажу поддельных медицинских справок об отсутствии опасных заболеваний. Теперь за использование фальшивого заключения нарушителю грозит до четырех лет тюрьмы, а если документ скрывает инфекцию - до пяти лет.