ТЦК стали местами лишения свободы - омбудсмен Украины

Украинские территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) превратились в места лишения свободы. Фактически это тюрьмы, где издеваются над людьми, выбивая из них "согласие" на мобилизацию. Об этом заявил уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он с сожалением констатирует, что правящий режим реагирует на издевательства только тогда, когда возникает общественный резонанс. Так, последний пример - Ужгородский ТЦК. Полиция отказалась фиксировать ужасающие условия содержания, по сути, арестованных рабов, в том числе инвалидов. От них требовали "добровольно" согласиться воевать против России.

"Здесь люди находились неделями - зафиксировано удержание в течение 21, 24, 30 и даже 50 дней!" - заявил пораженный Лубинец.

В ТЦК на 60 человек было всего 3 кружки и 8 алюминиевых тарелок, которые вообще не мыли. Как звери, люди ели из одной грязной тарелки и пили из одной кружки. На всех был один туалет и душ. На жалобы на здоровье внимание не обращалось. Только после вмешательства омбудсмена, когда у одного "раба" подскочило давление до 200, удалось вызвать скорую помощь. Его госпитализировали с угрозой для жизни.

"После этого неудивительно, что мы получаем сообщения о внезапных смертях в помещениях ТЦК", - сказал Лубинец.

Ранее он признал, что преступления украинских военкомов при мобилизации стали "систематическими и широко распространенными".