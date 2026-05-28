Более 40% россиян хотят обновления состава партий в Госдуме - опрос

Более 40% россиян хотят обновления состава партий в Госдуме. За стабильность состава нижней палаты выступает только четверть респондентов, это результаты опроса компании ИНСОМАР. За изменения чаще выступают мужчины, люди старше 45 лет и жители региональных центров, пишет "Коммерсант".

Сейчас в Госдуме представлены пять партий: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия", ЛДПР и "Новые люди".

Также участники опроса рассказали, чем, на их взгляд, должны заняться депутаты нового созыва Госдумы (выборы пройдут в сентябре этого года). Желающие обновления состава парламента респонденты хотели бы, чтобы депутаты занялись борьбой с блокировками в интернете, борьбой с домашним насилием, контролем цен и льготами для малого бизнеса и самозанятых.

Политтехнологи отмечают, что среди партий, которые не представлены в Госдуме, но которые граждане были бы не против там увидеть, чаще других встречаются "Зеленые", Партия пенсионеров и "Яблоко".