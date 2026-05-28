28 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-центр &quot;Россети Урал&quot;

"Россети Урал" привлекли дополнительные силы, чтобы вернуть свет свердловчанам после сильного ветра

Энергетики свердловского филиала "Россети Урал" со вчерашнего вечера восстанавливают электроснабжение по всему региону. Причиной отключения стали ветер с порывами до 25 м/с, сильные ливни и гроза.

Ранее мы писали, что без электричества остались поселки Совхозный, Полеводство и две улицы в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге. Как сообщают "Россети Урал", от стихии пострадали и другие территории. Локальные технологические нарушения фиксируются у жителей Красноуфимского, Сысертского, Белоярского, Артинского, Березовского, Среднеуральского муниципальных округов, муниципального округа Карпинск, а также Арамильского городского округа и городского округа Верхнее Дуброво. Основными причинами стали падение веток и деревьев на линии электропередачи, обрывы проводов.

"Для ускорения проведения аварийно-восстановительных работ компания "Россети Урал" производит необходимую перегруппировку сил и средств. В наиболее пострадавшие от удара стихии районы стягиваются дополнительные бригады и спецтехника. На помощь работникам Центральных и Западных электрических сетей выдвинулись бригады из Талицких, Артемовских, Нижнетагильских и Восточных электрических сетей", - рассказали в пресс-службе.

Для работ на поврежденных электросетевых объектах было задействовано 116 специалистов в составе 41 бригады и свыше 40 единиц спецтехники. Энергетики предпринимают все усилия, чтобы вернуть свет в дома уральцев, а также параллельно ведут оперативные переключения на резервные схемы электроснабжения.

Теги: Россети Урал, электричество, ветер, отключение


