На Украину приехали контролеры МВФ, но депутаты упираются

На Украину приехала миссия МВФ с целью оценить выполнение условий для получения кредита на 8,1 млрд долларов. Об этом сообщила представитель МВФ Пришила Тофано. Запланированы встречи насчет макроэкономической политики и прочих реформ.

Интересно, что Рада сняла с повестки дня законопроекты МВФ о повышении налогов, притом что ранее Зеленский призвал их поддержать для продолжения финансирования. Но депутаты крайне не хотят на это идти, понимая отношение к этому населения. Правящий режим пообещал обложить дополнительными налогами индивидуальных предпринимателей, посылки из-за рубежа (которые присылают уехавшие в Европу) и маркетплейсы. Эти законопроекты приняты не были.

Перед этим Рада провалила законопроект о введении налога на посылки, который требует принять ЕС для выделения кредита на 90 млрд евро. Голосов не хватило даже на то, чтобы отправить законопроект на повторное чтение. Теперь недовольные власти должны вносить его заново.

Депутат Рады Ярослав Железняк не исключает, что МВФ может не рекомендовать выделение кредита после провала "нужных" законопроектов. Сейчас речь идет об очередном транше в размере более 600 млн евро.