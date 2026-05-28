Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге на 10 объектах стартовали дорожные ремонты

В Екатеринбурге начался сезон дорожных ремонтов. Работы ведутся уже на 10 объектах. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии уральской столицы.

В этом году за счет средств консолидированных бюджетов на территории Екатеринбурга предусмотрен ремонт 20 участков автомобильных дорог протяженностью 21 километр и общей площадью более 369 тысяч квадратных метров. Из городского и областного бюджетов на реализацию данных мероприятий направлено финансирование в размере 1 миллиарда 950 миллионов рублей.

При этом 1 миллиард рублей предусмотрен для реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" государственной программы "Развитие транспортного комплекса Свердловской области". В этом году благодаря ему будет отремонтировано 9 участков автодорог общей площадью более 229 тысяч квадратных метров и протяженностью 12,9 километра.

Остальные 950 миллионов рублей будут направлены на ремонт дорог в рамках других муниципальных и региональных программ.

На сегодняшний день работы ведутся уже на 10 объектах:

  • улица Розы Люксембург;
  • улица Луначарского;
  • дублер Сибирского тракта;
  • проспект Космонавтов;
  • 2 участка по улице Малышева;
  • 2 участка по улице 8 Марта;
  • путепровод по улице Малышева;
  • Объездная дорога, переулок Медиков.

Виды и этапы работ на данных объектах различны. Подрядные организации выполняют разборку и фрезерование существующих дорожных покрытий, установку бортовых камней, ремонт тротуаров и устройство асфальтобетонного покрытия проезжих частей и пешеходных зон.

Стоит отметить, что в этом году перед дорожниками стоит особенно ответственная задача – большинство объектов им предстоит завершить до начала Международного фестиваля молодежи и Всероссийской спартакиады.

Всероссийская спартакиада сильнейших состоится с 3 августа по 29 сентября. Соревнования примут шесть муниципалитетов Свердловской области: Екатеринбург, Первоуральск, Каменск-Уральский, Богданович, Верхнюю Пышму и Сысерть. Участие в спартакиаде примут более 9 тысяч спортсменов, которые разыграют медали в 22 видах спорта, включая бадминтон, плавание, футбол, художественную гимнастику и самбо. Объекты для соревнований уже готовы — это 19 спортплощадок, включенных во Всероссийский реестр.

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября под девизом "Следуй за мечтой. Вместе с Россией". Мероприятие реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети" и соберет 10 тысяч участников из 190 стран мира — по 5 тысяч из России и из-за рубежа. Основными площадками станут кампус Уральского федерального университета и МВЦ "Екатеринбург-Экспо", где развернется "Город молодежи мира".

