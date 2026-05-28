Южноуральский военный наказан за самоволку

Военный из Чебаркуля наказан за самоволку. Так решил Магнитогорский гарнизонный военный суд.

Боец заключил контракт, однако к назначенной дате – 27 декабря 2025 г. – не приехал на сборный пункт. Не желая уезжать на службу, он жил в Чебаркуле, пока 22 января 2026 г. не попался сотрудникам военной комендатуры.

В суде выяснилось, что солдат уже был осуждён по статье "Самовольное оставление части или места службы" на пять лет и семь месяцев. По новому приговору он получил два с половиной года заключения.

По совокупности и из-за частичной "скидки" на наказание он наказан в итоге шестью с половиной годами колонии общего режима.

Приговор в силу не вступил, сообщает пресс-служба Магнитогорского гарнизонного военного суда.