США нанесли удар по иранской установке для запуска дронов

США и Иран вновь обменялись ударами. Так, по данным агентства Reuters, американские военные атаковали "иранский военный объект, который представлял угрозу силам США и коммерческому судоходству в Ормузском проливе".

Кроме того, ВС США перехватили и сбили несколько иранских беспилотников, добавил источник Reuters.

Портал Axios сообщил, что США уничтожили иранскую установку для запуска БПЛА и четыре дрона-камикадзе, якобы выпущенных по кораблю ВМС США и торговому судну.

Позднее Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанес удар по военной базе США, с которой был атакован объект в иранском городе Бендер-Аббас. В заявлении отмечается, что, если атаки повторятся, Иран будет действовать еще "более решительно", передает РИА Новости.

Напомним, на днях американские военные атаковали ракетные установки и катера, якобы пытавшиеся установить мины, в южной части Ирана. Удары США назвали "оборонительными" и заверили, что речи о прекращении перемирия не идет. В ответ на это ВС Ирана заявили, что продолжение "военных авантюр" США в регионе означает, что ни о каком соглашении не может быть и речи.