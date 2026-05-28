Премьер Болгарии призвал Европу одуматься насчет Украины

Премьер-министр Болгарии Румен Радев призвал Европу одуматься насчет Украины и в самое короткое время пересмотреть свою стратегию в отношении конфликта, который она ведет против России. Европа должна перестать поддерживать правящий киевский режим. Об этом он заявил перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Читайте также: Партия евроскептика Радева лидирует на выборах в Болгарии

Он предупредил, что стремление к миру через принуждение России к невыгодным условиям может спровоцировать опасную эскалацию, вплоть до ядерной. За счет чего Европа собирается это сделать, ему непонятно. Болгария ранее поддерживала Киев, но теперь это должно быть переосмыслено, нельзя бездумно брат на себя финансовые и военные обязательства по отношению к Украине.

"Главное для Болгарии – это благосостояние и безопасность ее граждан. Только после этого мы можем говорить о выделении средств на другие цели", – подчеркнул Радев.

Он считает, что ЕС должен незамедлительно начать переговоры с Россией для урегулирования конфликта.

Радев ушел с поста президента Болгарии на фоне массовых протестов. Всего через три месяца он одержал убедительную победу на парламентских выборах. В ЕС его считают пророссийским и антиевропейским. Ранее он не поддерживал санкции против России. В ходе предвыборной кампании резко критиковал 10-летнее соглашение об обороне, подписанное между Болгарией и Украиной. С Россией он намерен выстраивать уважительные и равноправные отношения.