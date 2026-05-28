28 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область В России
Фото: &quot;Газпром нефть&quot;

"Газпром нефть" запустила цифровой сервис для экологичного поиска месторождений

Компания создала систему, которая позволяет искать новые месторождения, сохраняя ценные лесные массивы. Разработка учитывает природные особенности регионов и прокладывает маршруты разведки в обход территорий с редкими породами деревьев.

Сервис, созданный на базе искусственного интеллекта, анализирует данные аэрофотосъемки и воздушно-лазерного сканирования. На их основе строится цифровая модель местности, которая содержит информацию не только о рельефе, но и о характеристиках леса: типах деревьев, их высоте, толщине стволов, их расположении. Эти сведения позволяют инженерам размещать геологоразведочное оборудование, прокладывать пути для техники и планировать строительные объекты так, чтобы не задевать участки с редкими и ценными видами растений.

В прошлом году систему протестировали в Ханты-Мансийском автономном округе — под её контролем обследовали 500 квадратных километров тайги. Технология доказала свою эффективность, и сейчас геологи компании применяют её в поисковых проектах в Сибири.

Как пояснил директор по геологоразведке "Газпром нефти" Юрий Масалкин, созданная система даёт возможность получить подробную оценку как количественных, так и качественных показателей лесов на удаленных и труднодоступных территориях. Эти сведения, по его словам, помогут экологично и с максимальной эффективностью проводить сложные геологоразведочные работы.

"Цифровой сервис поможет как решению прикладных задач нашей компании, так и поможет собрать ценную информацию о лесах и природе изучаемых участков", — добавил он.

Отметим, что проекты по сохранению и восстановлению природных экосистем, в том числе мониторинг животных и растений, а также внедрение наилучших доступных технологий входят в программу долгосрочных экологических целей компании. В этом документе закреплены единые принципы в области защиты природы на всех этапах производства — от разведки и добычи до переработки и сбыта нефтепродуктов.

Теги: Газпром нефть, месторождение


