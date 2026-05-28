В Москве арестовали замглавы "Уралвагонзавода"

В Москве задержан и отправлен под арест заместитель генерального директора концерна "Уралвагонзавод" по спецтехнике Дмитрий Семизоров. Топ-менеджеру предъявили обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). По версии следствия, нарушения были допущены при реализации контрактов, связанных с поставками климатического оборудования для оборонной промышленности.

Дело было возбуждено еще 28 октября 2025 года и касается исполнения гособоронзаказа, который в 2016 году реализовывал ЦНИИТОЧМАШ — одно из ключевых предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, специализирующееся на разработке стрелкового оружия, боеприпасов и экипировки для силовых структур. Институт был создан в 1944 году в подмосковном Климовске и входит в структуру госкорпорации "Ростех". Дмитрий Семизоров возглавлял его с 2012 по 2018 год.

Следствие полагает, что в июне 2016 года институт заключил контракт с ООО "ФСК Прогресс" на поставку оборудования стоимостью 132,1 млн руб., притом что фактическая цена техники составляла около 78 млн руб. Разницу, превышающую 50 млн руб., участники схемы, по версии следствия, похитили и впоследствии обналичили, сообщает РБК.

26 мая 2026 года Дмитрия Семизорова задержали силовики, а 27 мая Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил его под стражу на два месяца, несмотря на то, что защита подробно перечислила государственные награды и заслуги обвиняемого. Семизоров является кавалером ордена Александра Невского, ордена "За заслуги перед Отечеством", ордена Мужества, медали "За отвагу", имеет статус ветерана боевых действий и звание почетного машиностроителя.

В характеристике УВЗ также отмечалось, что под руководством Дмитрия Семизорова предприятия концерна в кратчайшие сроки были переведены на особый режим работы после начала военной операции на Украине, а поставки востребованных образцов вооружения и военной техники для Минобороны и Росгвардии выполнялись досрочно.